Nergens stemden zoveel Turken op Erdogan als bij ons

Als we Limburg afschaffen, kunnen we net zo goed Vlaanderen afschaffen. Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, waar het voortbestaan van de provincie Limburg een belangrijk campagnethema geworden is. Zoals bekend is N-VA voorstander van het afschaffen van de provinciebesturen. Politicoloog Johan Ackaert zei gisteren in ons nieuws dat de gemeenteraadsverkiezingen een clash tussen CD&V en N-VA worden. N-VA-kopstuk Steven Vandeput meent dat CD&V onrust zaait.