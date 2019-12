Nicky Hayen minstens tot winterstop trainer STVV

Nu de Champions League campagne achter de rug is, ligt de focus voor Racing Genk terug volledig op de competitie. Morgen speelt Genk in eigen huis tegen Waasland-Beveren. En daar kan maar beter van gewonnen worden, om het laatste doel dat voor dit seizoen was gesteld, play-off 1 behalen, nog in leven te houden. Coach Hannes Wolf liet vanmiddag op de persconferentie al weten dat het team wellicht hier en daar gewijzigd zal worden.