Nieuw game voor zelfmoordpreventie bij jongeren

Morgen is het Wereld Downsyndroomdag. Mensen met Down doen op deze dag een oproep om iedereen die verschillend is te omarmen. Want ook zij die Down hebben, zijn maar gewoon mensen en kunnen een goed leven leiden. Dat vindt alvast de 20-jarige Yens Ruymen uit Sint-Truiden, bekend van het VRT-programma “Down The Road”. Wij zochten Yens op voor een gesprek tijdens een partijtje G-tennis.