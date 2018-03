Nieuw onderzoek naar kolenhaven Lummen

De geruchtenmolen draaide in Sint-Truiden al een tijdje op volle toeren. Maar nu is het ook bevestigd. Ludwig Vandenhove is opnieuw kandidaat-burgemeester. Zijn partij, de sp.a, duidt hem aan als lijsttrekker. Op 14 oktober neemt hij de handschoen op tegen Veerle Heeren. En het belooft een bitsige strijd te worden.