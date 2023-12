Nieuw vervoerplan zet dienstencentrum Perron Oost in de kou

Vlaanderen lanceert vandaag in Genk een nieuwe technologie die bestuurders op de snelweg moet waarschuwen als er een spookrijder in de buurt is. Met die technologie moeten bestuurders, naast de verkeersinformatie op de radio, ook via de klassieke navigatie-apps gewaarschuwd kunnen worden. Aan de hand van GPS-data van auto's en apps kan de technologie direct een waarschuwing geven aan de spookrijder en de bestuurders in de buurt. 1 op de 5 ongevallen met een spookrijder kent een dodelijk afloop, en met de technologie die er vandaag is, kunnen we niet blijven achterlopen, klinkt het.