Nieuwe aantal coronabesmettingen daalt licht

"Er mogen dan wel lichtpuntjes zijn, we zijn nog lang niet van de tweede coronagolf verlost." Het is een waarschuwing van dokter Raf Lippens, directeur van het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden. De groei van het aantal coronabesmettingen in onze provincie lijkt te vertragen, al blijft het aantal hospitalisaties en patiënten op intensieve zorgen wel nog altijd hoog. De directeur van het Truiense ziekenhuis doet daarom een oproep om coronaregels te blijven respecteren. Want voor we het weten, schieten de cijfers weer de hoogte in waarschuwt hij.