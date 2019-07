Nu we zeker weten dat ze er liggen, willen de politieke partijen Groen en sp.a ze weg. De NAVO geeft in een officieel rapport van 16 april van dit jaar zwart op wit toe wat iedereen al langer vermoedde: dat er kernwapens liggen opgeslagen in onze provincie, op de militaire vliegbasis van Kleine Brogel. Het is de partij Groen die de hand kon leggen op het document, dat inmiddels weer werd aangepast. Groen gaat in de kamer en het Vlaams parlement en ook in de Limburgse provincieraad initiatieven nemen om de nucleaire wapens van ons grondgebied te laten weghalen. In Peer liggen ze er niet wakker van. De aanwezigheid van de kernwapens is er een publiek geheim.