Nieuwe bestuursploeg voorgesteld in Tongeren: "Eerste cultuurstad van Limburg worden."

"Ik was het eerst niet graag, maar als gedeputeerde van de provincie Limburg heb ik bakens kunnen verzetten. Het was mijn mooiste mandaat." Dat zijn de woorden van Sonja Claes, die na 30 jaar uit de politiek stapt. Ooit was ze burgemeester van Heusden-Zolder, maar ze zal niet meer in de gemeenteraad gaan zetelen. En als Vlaams parlementslid stopt het voor haar in mei. Haar beoogde opvolgster heeft ze al klaargestoomd: Liesbeth Maris, voorzitter van Vrouw & Maatschappij, de vrouwenafdeling van de CD&V.