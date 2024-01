Nieuwe bushalte zorgt voor onveilige situatie aan de Kids in Hasselt

door Dirk Billion

Het sluipverkeer is de grote boosdoener die voor een onveilige situatie zorgt rond de campus van de Kids in Hasselt. Daar is met het nieuwe vervoersplan van De Lijn de bushalte verschoven en moeten de leerlingen over een gevaarlijke weg waar auto's elkaar niet kunnen kruisen als er ook voetgangers of fietsers zijn. Maar ook los van het sluipverkeer is de situatie onveilig. Het is een kwestie van tijd of er gebeuren ongelukken.