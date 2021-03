Kan het mooie weer ons eindelijk van het coronavirus verlossen? Zo'n vaart zal het niet lopen. Maar het mooie weer zal wel degelijk een positief effect hebben op de curves. Dat zegt professor Geert Molenberghs. Het is bekend dat het virus niet houdt van warme temperaturen. Vandaag zijn we massaal naar buiten gegaan. En dat is goed. Want het virus wordt vooral binnen aan elkaar door gegeven. Helaas is het stralende lenteweer maar van korte duur. Want vanaf donderdag al wordt het een pak frisser. Maar deze namiddag trokken we erop uit om volop te genieten.