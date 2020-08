Nieuwe covid-besmettingen vooral bij twintigers en dertigers

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land blijft verder toenemen. Het zevendaagse gemiddelde is gestegen tot 490,7. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Dit betekent dat er in de zeven dagen van 24 tot en met 30 juli gemiddeld 491 besmettingen per dag bevestigd werden. Dat is een stijging van 68 procent in vergelijking met een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames kent ook een stijging. De voorbije week werden er gemiddeld 24 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 17,7. In totaal liggen 270 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 210 een week eerder. Het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg is gestegen van 47 een week geleden naar 57 gisteren. Het aantal overlijdens blijft relatief stabiel met gemiddeld 2,7 sterfgevallen per dag. In totaal zijn er al 9.845 mensen overleden aan het coronavirus.