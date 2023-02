Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is voorstander van de onmiddellijke invoering van het rijbewijs op punten. Dat is een bevoegdheid van de federale regering en staat ook ingeschreven in het federale regeerakkoord. Lydia Peeters zegt dat we nog meer én langer zullen moeten blijven investeren in het verkeersveiliger maken van onze wegen. Aan de Rijksweg tussen Maasmechelen en Maaseik is dat al gebeurd. Vroeger vielen er veel doden. Dat aantal is fors teruggelopen.