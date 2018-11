"De sp.a in Limburg is de grootste partijafdeling in Vlaanderen. Ze gaan in Brussel dus meer naar ons moeten luisteren." Dat is wat de kersverse provinciale voorzitter Alain Yzermans vanmiddag in onze studio verkondigde. De burgemeester van Houthalen-Helchteren moet de socialisten terug op de rails krijgen richting de federale en Vlaamse verkiezingen van mei volgend jaar. Yzermans wil minstens met 0,1 procent groeien. Zijn opdracht loopt tot de verkiezingen van volgend jaar. Hij is zelf geen kandidaat om dan op de lijst te staan.