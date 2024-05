Nieuwe kruispunt aan Kristalpark in Lommel zorgt voor een vlotte en vooral veilige doorstroming van het verkeer

door David Bijnens

In Lommel is deze ochtend het nieuwe kruispunt van de Ringlaan met de Gerard Mercatorstraat in gebruik genomen. De toegangspoort tot Lommel, voor het verkeer komende van Balen, werd volledig opnieuw ingericht. De oude verkeerssituatie, met een rotonde, was te gevaarlijk en zorgde voor veel ongevallen. Het nieuwe kruispunt zorgt voor een veiligere verkeerssituatie. Ook werd er in het ontwerp rekening gehouden met de groei van het Lommelse industrieterrein Kristalpark.