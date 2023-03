Nieuwe materniteitafdeling in Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt opent de deuren

door Jarne Scheepers

Na een verbouwing van twee jaar en een investering van 2,3 miljoen euro is de materniteitafdeling in het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt volledig vernieuwd. Zo zijn er onder andere vier nieuwe koalakamers bijgekomen. Dat zijn kamers waar de ouders overnachten met hun prematuurtjes of pasgeboren baby's die extra zorg nodig hebben. En dat is erg belangrijk volgens de artsen. Het interieur is er zo ingericht dat de kamers een huiselijk gevoel geven. De jonge ouders zijn alvast blij met de vernieuwing.