Limburg krijgt opnieuw middelen uit de pot van Europa voor de periode 2020-2027. Dat is bijzonder goed nieuws voor onze provincie. Het is Frieda Brepoels die met het nieuws naar buiten komt. Hoeveel Limburg krijgt, wordt pas later duidelijk. Brepoels voert momenteel campagne voor de Europese verkiezingen en is lijstduwer bij de N-VA. Als ze verkozen wordt, zal ze haar mandaat opnemen. In 2013 nam ze ontslag uit het Europees parlement om burgemeester van Bilzen te worden.