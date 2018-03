Nieuwe reeks vanaf 12 maart: Het leven in het Sint-Franciscusziekenhuis

Om twee uur 's nachts een afspraak hebben in het ziekenhuis om onder de MRI scanner te gaan. Vanaf volgende week is dat de realiteit in het Ziekenhuis Oost Limburg. We moeten die maatregel nemen, zegt het ziekenhuis, want de wachtlijsten voor onderzoeken zijn te lang geworden. Tot twee maanden moet je soms wachten. De enige oplossing is een nieuwe scanner erbij krijgen, zegt het ziekenhuis, maar dat mag voorlopig niet van de overheid.