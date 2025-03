De Limburgse besturen krijgen extra tijd om hun fietsprojecten, die kunnen rekenen op overheidssteun, af te ronden. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits en Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder. Binnen het Relanceplan Vlaamse Veerkracht werd ruim 157 miljoen euro vrijgemaakt voor fietsinvesteringen. Het doel is het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken. Er werden in Vlaanderen circa 1.500 projecten aangemeld, voor ongeveer 1.991 km fietsinfrastructuur. Voor Limburg gaat het om 158 projecten, goed voor 240 km fietsinfrastructuur. Naar aanleiding van de coronacrisis werd het relanceplan Vlaamse Veerkracht gelanceerd. Eén onderdeel ervan is het Kopenhagenplan. Via dat plan kunnen lokale- en provinciebesturen extra investeren in bijkomende fietsinfrastructuur. “Uit een analyse blijkt dat de besturen ook daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan”, vertelt Vlaams minister Hilde Crevits. “218 van de 300 steden en gemeenten hebben bijna 1.300 projecten ingediend, met nog eens 225 projecten via de 5 provincies.” Voor de lokale besturen is er momenteel bijna 22 miljoen euro van de voorziene 112 miljoen euro opgevraagd. Voor de provincies gaat het om 9 miljoen van de voorziene 44,7 miljoen euro. De subsidie bedraagt één derde tot maximaal de helft van het aandeel van de lokale en provinciale besturen in de kostprijs van de investeringsprojecten. Bij investeringen wordt een voorschot van 80 % gegeven en als de werken afgerond zijn wordt het resterende saldo van 20% uitgekeerd. De provincie Limburg meldde 21 projecten aan, de lokale besturen in de provincie meldden 137 projecten aan. Samen goed voor 240 km fietsinfrastructuur. Dat gaat onder meer om fietspaden en fietsstraten. Meer tijd voor fietsprojecten Maar uit een tussentijdse bevraging blijkt dat de opgelegde deadline van 4 jaar voor de Kopenhagenplannen te krap is. “De aanleg van fietsinfrastructuur of de vernieuwing van bestaande fietspaden vergt algauw meer dan 4 jaar om alle fasen van de projecten te doorlopen. Dat heeft te maken met de studiefase, de aanvraag van vergunningen, onteigeningen en de aanbestedings- en de uitvoeringsfase”, aldus minister Crevits. “Volgens de huidige bepalingen moeten de betalingsaanvragen ten laatste ingediend worden op 15 september 2025. Die datum wordt geschrapt en vervangen door een bepaling die stelt dat het eerste voorschot uiterlijk op 31 december 2025 moet worden aangevraagd.” Er komt ook meer tijd om het bewijs te leveren dat de gesubsidieerde werken effectief zijn uitgevoerd. De besturen krijgen 5 jaar de tijd om na de gunning het opleveringsverslag en de vereiste informatie te bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Volgens de afspraken van het relanceplan komen enkel facturen die betrekking hebben op uitgevoerde werken en een factuurdatum hebben uiterlijk op 31 juli 2026 in aanmerking voor subsidiëring. Lokale besturen hebben er dus alle belang bij om nu snelheid te maken in de uitvoering van de projecten.” Masterplan Fiets De regering wil de Vlaming verleiden om een deel van zijn verplaatsingen via alternatieve en duurzame vervoersmiddelen te maken. “Daarom wil ik nog dit jaar een Masterplan Fiets uitwerken”, vertelt Vlaams minister Annick De Ridder. “Mijn doel is dat tegen 2040 minstens 30 procent van alle verplaatsingen met de fiets gebeurt. Daarom voeren we deze maatregelen ook door.”