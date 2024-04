Nieuwe staking hangt in de lucht bij personeel De Lijn tegen vervoersplan

In Diepenbeek heeft Vlaams minister Lydia Peeters het tweede deel van de vrije busbaan voor de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen in gebruik genomen. De werken namen acht maanden in beslag. Over een traject van 4 kilometer rijden de bussen van De Lijn in een vrije bedding. Voorlopig zijn het nog gewone bussen, tegen het einde van het jaar worden ze vervangen door de trambus. De levering van de stellen door VDL heeft vertraging opgelopen. De volgende stap is dat de begin- en eindhaltes in Hasselt en Maasmechelen worden aangepakt. Ook het afrittencomplex aan de E314 in Maasmechelen volgt nog. Cruciaal voor tijdswinst. Straks rijdt de trambus in 56 minuten via 14 haltes tussen Hasselt en Maasmechelen.