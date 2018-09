Nieuwe techniek voor knie-operatie van ZOL minimaliseert risico op complicaties

Surfen en water- en strandrecreatie in het Schulensmeer is verboden voor iedereen. Omwille van de aanwezigheid van blauwalgen in het water, kondigt het gemeentebestuur een algemeen zwemverbod af. Om dit aan te duiden werd een gele vlag uitgehangen op de oevers van het Schulensmeer. Voor kinderen onder de 12 jaar is ook alle andere recreatie verboden. Bootvissen, roeien, kajakken en zeilen zijn voor +12-jarigen wel toegestaan, gelet op het beperkt contact met het water. Na ieder contact met het water (of vissen) dienen de handen uitvoerig gewassen te worden met zeep of een ontsmettende gel. Vissen vanaf de oever is ook toegestaan, maar de vissen uit het Schulensmeer mogen in geen geval geconsumeerd of meegenomen worden. Hoe lang het recreatieverbod nog zal duren, is onduidelijk. Pas zodra de drijflaag op het water volledig verdwenen is en de hoeveelheid blauwalgen onder een veilig peil zit, kan het verbod worden opgeheven. Blauwalgen zijn bacteriën die in een blauwgroene, olieachtige laag op het wateroppervlak van het meer drijven. Ze hebben toxische eigenschappen en kunnen een risico vormen voor mens en dier bij opname door de mond of contact met de huid. Symptomen zij onder andere oog, oor- en huidirritatie, braken, diarree, griepachtige verschijnselen, koorts en zweren in de mond.