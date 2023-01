Microcars zijn de stadswagens van de toekomst. Dat zegt Johnny Roosen, autodealer in Hasselt. Hij verkoopt als enige in België de XEV Yoyo. Een elektrische microwagen van 2,5 m lang met een bereik van 150 km en een topsnelheid van 90 km per uur. Makkelijk te parkeren, maar zijn ze ook handig om in te rijden? Wij deden de test.