Nieuwe weg verbindt nieuwe stelplaats van De Lijn met station van Hasselt

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar opnieuw een zwaar ongeval op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Twee mannen van 22 en 25 jaar knalden met hoge snelheid tegen een boom. Eén van hen is nog altijd in levensgevaar. Vlak voor het ongeval maakten de twee een video-opname vanuit de wagen, ze deelden die op sociale media. De gemeente Diepenbeek vraagt dat er maatregelen komen aan de Boudewijnlaan, want het is al het derde zware ongeval in nog geen jaar tijd.