In Maasmechelen heeft de Sint-Janschool in Eisden een telraam geplaatst. Daarmee wordt al het verkeer dat de school passeert, van voetgangers en fietsers tot auto's en vrachtwagens, geregistreerd. Het gaat om een proefproject van een jaar in twaalf Vlaamse scholen. Ook een school in Bree werkt eraan mee. Bedoeling is om tot een veilige schoolomgeving te komen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaf het startschot van het project vanmorgen in Maasmechelen.