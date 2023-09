Voetbal dan. STVV hing de bordjes in Charleroi gisterenavond gelijk in de toegevoegde tijd. Koita zetten met enkele minuten te gaan een strafschop om en zo werd het in extremis 1-1. Racing Genk vierde het gelijkspel tegen Anderlecht dan weer alsof het een overwinning was. Emotioneel was het dat ook, na een vroege achterstand en een rode kaart voor de jonge Bonsu Baah. Maar in de 97ste minuut kwam Genk dus gelijk via Tolu en zo hield het een punt thuis in de Cegeka Arena na een wedstrijd gesierd door opstootjes maar ook door de ambitie van Racing om goed voetbal te blijven brengen.