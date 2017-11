NMBS laat treinreizigers in de kou staan in Lommel

De afgelopen weken kreeg de stad Lommel verscheidene klachten binnen over de gebrekkige dienstverlening van de NMBS vanuit het stationsloket. “De opmerkingen gaan veelal over de capaciteit – of het gebrek eraan – van de treinen,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Op de drukste uren in de ochtend worden amper twee wagons ingezet waardoor heel wat mensen noodgedwongen achterblijven op het perron en bijgevolg een uur moeten wachten op de volgende trein. We horen ook dat onze bewoners meer en meer het station van Mol gebruiken als vertreklocatie om van daaruit verder te reizen. Voor ons is dat ontoelaatbaar.” De stad pleit voor een betere dienstverlening. “Onze inwoners hebben daar recht op,” zegt schepen van mobiliteit Walter Cremers. “Wij vragen aan iedereen om klachten in eerste instantie altijd door te geven via het klachtenformulier van de NMBS. In sommige gevallen heb je als klant immers recht op een (schade)vergoeding. Daarnaast willen we als stad een dossier voorbereiden om onze inwoners te steunen in hun vraag voor een betere dienstverlening aan NMBS. Inwoners die klachten hebben omtrent de dienstverlening vanuit het stationsloket in Lommel, kunnen dat melden via het e-formulier op www.lommel.be/nmbs.”