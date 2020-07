Nog tot en met 12 juli geen treinverkeer op spoorlijn Hasselt-Tongeren-Luik

Spektakel in Lummen want daar werd afgelopen nacht de oude brug over het Albertkanaal afgebroken. De weg zal er de komende negen maanden afgesloten blijven terwijl de nieuwe brug ter plekke in elkaar gezet en uiteraard geplaatst zal worden. De werken kaderen in de algemene verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Om de oude brug af te breken werd trouwens met succes een totaal nieuwe techniek toegepast.