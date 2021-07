Op zondag 12 september 2021 vindt in Maasmechelen de tiende editie van het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien plaats. Maasmechelen is daarmee de eerste Limburgse gemeente die het BK mag organiseren. ‘Open’ betekent dat zowel particuliere als professionele draaiorgelspelers naar de nationale titel mogen dingen. Kandidaat-deelnemers kunnen zich tot en met 15 juli inschrijven via www.draaiorgel.be. Hun prestaties zullen worden beoordeeld op basis van verschillende criteria: het muzikaal repertoire, de esthetiek en de mechaniek van het draaiorgel alsook het voorkomen van de orgelspeler en de interactie met het publiek. De toegang tot dit openluchtevenement is volledig gratis. De organisatie is in handen van de gemeente Maasmechelen en vzw MechaMusica. “Wij kijken er alvast naar uit want elke editie van het Belgisch kampioenschap lokt steeds heel wat bezoekers”, vertelt MechaMusica-voorzitter Johnny Claes. “Het is een aangenaam, muzikaal spektakel met imposante straatorgels en mooie, schattige handdraaiorgels, die zowel jong als oud weten te charmeren. De deelnemers worden opgesteld langs een wandelparcours in Maasmechelen. Wie een gooi wil doen naar de kampioenstitel, moet niet twijfelen.” Limburgse primeur “Met de organisatie van het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien zorgen we voor een primeur, want het is de allereerste maal in de geschiedenis van het BK dat het concours in onze provincie wordt georganiseerd”, aldus Herbert Coox (Open Vld), schepen van Economie en Toerisme in Maasmechelen. “De draaiorgelspelers zullen het publiek trakteren op zowel traditionele als heel recente muziek met filmmuziek als centraal thema. Dit openluchtevenement stond vorig jaar al op de kalender, maar diende wegens de coronacrisis helaas geannuleerd te worden. Op 12 september zal het kampioenschap dan toch eindelijk kunnen doorgaan in het centrum van Maasmechelen. De sociale afstandsregels kunnen probleemloos gegarandeerd worden.” Geert Hoste Het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien werd voor het eerst georganiseerd in 2004 op initiatief van cabaretier Geert Hoste, die zelf een fervent draaiorgelliefhebber is. Hij leende zijn naam aan de wisselbeker, die de winnaar twee jaar lang mag houden. Het kampioenschap streek eerder al neer in Lennik, Harelbeke, Dendermonde, Turnhout, Knokke-Heist, Maldegem en Heist-op-den-Berg.