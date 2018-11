Noodzaak fusies nergens zo groot als in Limburg

"In die gemeenten waar we ruzie hebben gemaakt, is de N-VA afgestraft". Dat zegt Bart De Wever in het tweede deel van zijn analyse van de gemeenteraadsverkiezingen in een gesprek met TV Limburg. De Wever is er ook van overtuigd dat een volgende fusiegolf nodig is. Niemand hoort dit graag, maar het is onvermijdelijk, zegt De Wever. De gemeenten staan er slecht voor en burgemeesters in landelijke gebieden houden vast aan hun kleine sjerp.