Het was te verwachten door de corona-lockdown en het is niet anders. De werkloosheid in Limburg is in april spectaculair gestegen. Met 13,3 procent. Daarmee scoren we slechter dan het Vlaams gemiddelde en zit Limburg in één klap op het niveau van 2014, bij de sluiting van Ford Genk. Alle inspanningen, met jobcreatie, zijn dus op goed anderhalve maand teniet gedaan. Alleen in West-Vlaanderen is het drama nog groter. Daar schoot de werkloosheid met 19,7 procent de hoogte in. Het is bang wachten op wat nog komen gaat, want grote ontslagrondes en faillissementen lijken onvermijdelijk.