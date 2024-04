- In Houthalen-Helchteren meldt het volledige directieteam zich ziek na een conflict met enkele leerkrachten die de pedagogische aanpak te soft vinden.- Een nieuwe investeringsovereenkomst tussen investeringsmaatschappij LRM en de Vlaamse regering is unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat ook de komende vijf jaar de miljoenen van LRM enkel voor Limburgse projecten gebruikt zullen worden.- De 27-jarige 'Pyromaan van Alken' is in beroep volledig vrijgesproken nadat hij vorig jaar nog 8 jaar cel kreeg voor het stichten van 18 branden.- Eerst afgewezen omdat er geen budget was, maar Tongeren en Bilzen krijgen dan toch een OverKop-huis waar jongeren terecht kunnen voor hulp op maat.- En het Mooov Filmfestival in Beringen staat voor een cruciale editie: er moet genoeg volk komen om het festival rendabel te houden.