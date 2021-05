Nu ook vaccinaties op feestdag: vanaf maandag uitnodigingen voor brede bevolking

De ministers van Volksgezondheid hebben beslist om de tijd tussen een eerste en tweede prik met het AstraZeneca-vaccin in te korten naar 8 weken. Tot nu wordt die tweede prik na 12 weken gegeven. In Vlaanderen zorgt deze kortere tijdspanne ervoor dat met de huidige leverschema’s bijna iedereen al tegen midden augustus volledig gevaccineerd kan zijn. Dat is twee weken sneller dan als het interval op 12 weken zou blijven. "We hebben in Vlaanderen nog altijd de ambitie om tegen 11 juli iedereen vanaf 18 jaar de kans te geven zich een eerste keer te laten vaccineren. Een tweede prioriteit is ook om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk volledig te vaccineren. Door het interval van 12 weken naar 8 weken te brengen voor het AstraZeneca-vaccin, kunnen we onze vaccinatiecampagne met twee weken versnellen," zegt Wouter Beke, minister van Welzijn en Gezondheid. "Dankzij de verkorting van het interval voor AstraZeneca vermijden we dat de leeftijdsgroep boven 41 jaar die als laatste AstraZeneca zou krijgen, veel langer op zijn tweede prik zou moeten wachten dan de rest van de bevolking. Nu kunnen we de meeste mensen tegen midden augustus volledig vaccineren. We kunnen dat kortere interval nu ook invoeren zonder snelheid te verliezen bij het toedienen van eerste dosissen en dus zonder de ambitie voor 11 juli in het gedrang te brengen," zegt Joris Moonens, woordvoerder Zorg en gezondheid. Het kortere tijdsinterval kan mensen nog meer motiveren om in te gaan op hun uitnodiging voor vaccinatie en zowel hun eerste als tweede dosis niet uit te stellen of te weigeren. Door hen tegen midden augustus al volledig te kunnen vaccineren, zijn deze mensen ook beter beschermd als er tegen het einde van de zomer weer meer evenementen en andere groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden Interval van 8 weken voor wie nieuw wordt uitgenodigdHet kortere interval van 8 weken zal van toepassing zijn voor alle uitnodigingen voor AstraZeneca-vaccinaties die de vaccinatiecentra vanaf deze week donderdag versturen. Het gaat het hier dus om uitnodigingen voor vaccinaties vanaf de week van 24 meiVan dan tot midden juni staan eerste prikken met AstraZeneca gepland voor vooral mensen zonder aandoeningen ouder dan 41 jaar. Mochten deze mensen 12 weken moeten wachten op hun tweede vaccinatie, dan zouden ze pas eind augustus aan de beurt komen. Door het interval naar 8 weken terug te brengen, moeten ook deze mensen tegen uiterlijk midden augustus hun tweede prik kunnen krijgen. Interval van 12 weken voor wie al gevaccineerd of uitgenodigd isVoor alle mensen die intussen al een eerste prik of uitnodiging voor AstraZeneca gekregen hebben, blijft de tweede prik gepland staan na 12 weken. Zij kunnen hun geplande tweede dosis niet laten vervroegen."We begrijpen dat sommige mensen die al een afspraak hebben voor een tweede Astrazenca-prik na 12 weken, dit willen vervroegen naar 8 weken. Maar we kunnen op die vraag niet ingaan. Dat zou immers de vaccinatiecampagne weer vertragen, doordat er dan de eerstvolgende weken minder dosissen beschikbaar zouden zijn voor eerste dosissen. Ook voor de organisatie van de vaccinatiecentra is dit niet mogelijk. De vaccinvoorraden die elk vaccinatiecentrum krijgt, zijn hier niet op voorzien en nog belangrijker, de vaccinatiecentra moeten de komende weken alle capaciteit inzetten om iedereen voor 11 juli een eerste keer te kunnen vaccineren. We roepen de mensen dan ook op hun vaccinatiecentrum niet te contacteren met de vraag om ook na 8 weken een tweede prik te kunnen krijgen. Een eerste dosis beschermt al uitstekend tegen zware ziekte en ziekenhuisopname in afwachting van de tweede prik," zegt Joris Moonens, woordvoerder Zorg en gezondheid.