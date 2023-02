Ogst in Hasselt en Stadt Van Luijck in Sint-Truiden genomineerd voor Sommelier van het Jaar

Pukkelpop maakt vandaag twee nieuwe headliners bekend: Angèle en Anne-Marie. Het is de tweede namenrelease die Pukkelpop doet. Gisteren werd al bekend dat Billie Eilish op het hoofdpodium van het Hasseltse muziekfestival ging staan. Vandaag was het de beurt aan Angèle en Anne-Marie. Morgen wordt voor de laatste keer een aankondiging gedaan. Angèle (28) uit de Brusselse Rand kende in 2018 haar doorbraak met het album Brol. Met het nummer Tout Oublier scoorde ze een nummer-1-hit in België en Frankrijk. Later bracht ze Balance Ton Quoi uit. Sindsdien is ze met drie MIA's in 2019 geen onbekende meer in de muziekwereld en gaf ze concerten in Paleis 12 en de Lotto Arena. De Britse Anne-Marie (31) is bekend van samenwerkingen met onder meer David Guetta, Clean Bandit en Major Lazor. Haar meest recente single is Psycho. Het zal voor de artiest haar derde keer zijn op Pukkelpop. Pukkelpop gaat door van 17 augustus tot 20 augustus. De ticketverkoop start binnenkort.