Op vraag van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, heeft Sint-Truiden op verschillende locaties onderzoek laten doen naar eventuele PFAS-vervuiling. De recente metingen leren dat er op de voormalige stortplaats van Melveren veel te hoge PFAS-waarden aanwezig zijn. Er zullen bijkomende metingen gebeuren om de omvang te bepalen. De stalen van de aanpalende Melsterbeek overschreden de norm niet. Vorig jaar werden bij staalnames van de Vlaamse Milieu Maatschappij sterk verhoogde PFOS-waarden aangetroffen bij vissen in de Melsterbeek. Daarom liet de stad Sint-Truiden op vraag van OVAM onderzoek doen op verschillende locaties waaronder de voormalige stortplaats van Melveren om uit te zoeken of het stort de bron is van de verontreiniging.. In drie van de elf peilbuizen op zes meter onder het maaiveld op het stort zelf, zijn er nu PFAS-waarden waargenomen. OVAM is op de hoogte gebracht alsook het Agentschap Zorg en Gezondheid. De PFAS-waarden voor de Melsterbeek, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, voor zowel het slib als het water, overschrijden de toetsingsnorm niet. Er volgen nu bijkomende metingen om de risico's in kaart te brengen en op basis daarvan actie te ondernemen. Eind volgende week zijn de resultaten bekend. Schepen Nina Kvikvinia “De deskundigenorganisaties OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen het lokaal bestuur Sint-Truiden bijstaan met deskundig advies en de onderzoeken mee opvolgen. Ook zal het Agentschap Zorg en Gezondheid nagaan of er aanleiding is om onmiddellijke ‘no-regret’-maatregelen te nemen voor de bevolking. Gezien het gaat om een plaatselijke verhoging, de lokalisatie op een diepte van zes meter en het feit dat de verontreiniging niet in de beek terug te vinden is, is geruststellend maar ik wil en zal geen enkel risico nemen.”