Ondergronds parkeren is geen succes in Beringen

De bussen van De Lijn rijden sinds 14.30 uur terug uit in Limburg. De vervoersmaatschappij roept reizigers wel op om rekening te houden met vertragingen door de winterse weersomstandigheden. Door het winterweer reden er deze middag een tijdlang geen bussen uit in onze provincie. Intussen hebben de chauffeurs hun ritten terug hervat. In Limburg sneeuwt het nog steeds op verschillende plaatsen. In combinatie met de lage temperaturen zorgt dat voor gladde wegen. Code geel voor gladheid blijft dan ook van kracht tot zaterdagmiddag.Einde #Verstoring #Limburg De dienstverlening werd om 14.30 uur hervat. Blijf rekening houden met vertragingen door de winterse weersomstandigheden. https://t.co/8Qrdds0hoB— De Lijn (@delijn) January 20, 2023