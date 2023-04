Vanaf maandag moeten inwoners van Leopoldsburg die tijdens de week 's nachts dringend een dokter nodig hebben, 35 kilometer naar Hasselt rijden. "Onaanvaardbaar en ik leg er mij niet bij neer", zegt Wouter Beke, de burgemeester van Leopoldsburg. "Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is te koppig om terug te komen op zijn beslissing", aldus Beke. De dokter komt 's nachts nog wel op huisbezoek voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen. "Maar in de praktijk zal daar niets van in huis komen, omdat er maar twee auto's beschikbaar zijn voor bijna 300.000 Limburgers", aldus Beke. Wie in de week na 23 uur naar de Mijn-Wachtpost in Beringen belt, wordt automatisch doorverbonden naar het onthaal in Hasselt. De huisdokters in West-Limburg aanvaarden de regeling met tegenzin. Na een jaar volgt een evaluatie. Wouter Beke denkt er het zijne van.