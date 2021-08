Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt ontving vandaag als eerste in de Benelux de Loop-X scanner van de Duitse firma Brainlab. De robot is specifiek ontwikkeld voor het nemen van 3D scanbeelden tijdens rug- en nekchirurgie. De Loop-X scanner maakt deel uit van een investeringsprogramma van meer dan 1 miljoen euro voor de afdeling neurochirurgie. Eerder werden al een robotische arm en navigatiesysteem in dienst genomen. “Onze dienst speelt al 30 jaar een voortrekkersrol wat betreft spinal care en spinale chirurgie. We keken dus heel erg uit naar de aankomst van deze nieuwe technologie voor onze gespecialiseerde afdeling”, vertelt dr. Maarten Wissels. “Voor het plaatsen van schroeven in de wervelkolom zorgt 3D beeldvorming gekoppeld aan navigatietechnologie voor een aantal voordelen, waaronder een meer nauwkeurige plaatsing van de schroeven en een fors verminderde stralingsdosis. De Loop-X scanner is daarnaast ook nog eens volledig mobiel én gerobotiseerd en laat zo toe om zeer ergonomisch te werken”, aldus dr. Wissels. “Deze scanner heeft een goede beeldkwaliteit en we kunnen ook het beeld precies afstemmen op de wervels waar we gaan werken. Hierdoor wordt er geen onnodige stralingsdosis gebruikt. Nog een voordeel is de grote opening van de scanner waardoor we meer vrijheid hebben om de patiënt optimaal op de operatietafel te plaatsen, onder meer bij obese patiënten.” Gps “Intra-operatieve beeldvorming en navigatie kun je vergelijken een gps systeem in de auto”, legt neurochirurg dr. Eric Put uit. “Alleen is de kaart voor elke patiënt anders. Daarom neemt de scanner met X-stralen een 3D scan nét voor de ingreep, waardoor het navigatiesysteem over de meest recente informatie beschikt die tot op de millimeter nauwkeurig is. Hierna kan de chirurg het traject voor de schroeven virtueel plannen en ze plaatsen onder gps-geleiding én met ondersteuning van de robotische arm.” “Tot nu kregen we de CT scan pas de dag na de ingreep, en konden pas dan het resultaat beoordelen”, aldus dr. Put. “De Loop-X voert deze controlescan nog in de operatiezaal uit, waardoor we heroperaties kunnen uitsluiten. De Loop-X scanner wordt gekoppeld aan de navigatie en onze robotische arm waardoor we nu de allerbeste uitrusting hebben om deze pedikelschroeven minimaal invasief te plaatsen.” Robotische suite voor neurochirurgie Met de Loop-X scanner en de Cirq robotische arm van Brainlab werken twee robots samen met de chirurg tijdens de ingreep. Zo beschikt Jessa over een volledig robotische suite, uniek voor de Benelux. “De scanner maakt de 3D kaart van de patiënt, en de robot stelt zich in op het geplande schroeftraject. Ondanks de verregaande automatisatie behoudt de chirurg de controle en werken de apparaten enkel op diens commando, niet autonoom. Zo is naast de kwaliteit van de ingreep ook steeds de veiligheid gegarandeerd”, aldus dr. Put. “We zijn heel erg trots om onze chirurgen de allernieuwste technologie te kunnen aanreiken. Innovatie en mee aan de top staan op vlak van hoogtechnologische diagnose en behandelingen, laten toe onze patiënten de allerbeste zorg te kunnen blijven bieden”, zegt algemeen directeur Yves Breysem. “De nieuwe scanner voor de neurochirurgen biedt tal van mogelijkheden om winst te boeken die de patiënt ten goede komt. Ons team van neurochirurgen is bovendien ook actief in de netwerkziekenhuizen van Sint-Truiden en Heusden-Zolder, zodat deze betere gespecialiseerde zorg ook daar kan worden aangeboden.” Deze animatievideo toont hoe de Loop-X scanner werkt: