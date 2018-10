- In Lummen is een wielrenner zwaar gewond geraakt bij een ongeval tussen een elektrische fiets en een racefiets. Ook de bestuurster van de elektrische fiets raakte gewond. - We gaan live naar Leopoldsburg waar burgemeester Wouter Beke op één week voor de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw gemeentehuis opent. - We hebben het eerste interview met een Franstalige kandidaat in Voeren. Het zal voor Retour a Liberte allicht onmogelijk zijn om burgemeester Broers aan de kant te zetten. De partij hoopt het gemeentebestuur wel te dwarsbomen via de OCMW-raad - Als ouderen niet naar het kiesbureau kunnen, komt het kiesbureau naar de ouderen. Op meerdere plaatsen in Limburg worden stembureaus ingericht in rusthuizen - En ondanks de blessure die hij opliep in Sarpsborg wordt Leandro Trossard opgeroepen voor de wedstrijden van de Rode Duivels tegen Zwitserland en Nederland