Ongeval op Rijksweg Dilsen-Stokkem zorgt voor heel wat file

In Hasselt is één mobiliteitsprobleem toch al opgelost. Er kan weer verkeer langs de sluis van Godsheide. Daar is een nieuwe weg aangelegd en die is vandaag opengesteld. De bouw heeft anderhalf jaar geduurd. Automobilisten hebben zich vaak in de haren gekrabd, want twee maanden lang was er geen verkeer mogelijk. De rotonde aan de sluis is afgeschaft en ter hoogte van de Coca Cola is de weg afgesloten. De Unie van Godsheide is tevreden en hoopt dat hiermee het sluipverkeer een halt kan toegeroepen worden.