Online shoppen in Hechtel-Eksel: lokale handelaars bundelen krachten tegen internetgiganten

No Deal Brexit is ook voor de Limburgse bedrijven een ramp. De chaos in het Verenigd Koninkrijk is compleet nu premier May wankelt. Als er geen deal komt, dan is de schade voor onze economie niet te overzien, zegt werkgeversorganisatie Voka. Onder andere chocoladeproducent Baru uit Diepenbeek volgt de ontwikkelingen met argusogen. 10 procent van de bedrijfsomzet komt uit het Verenigd Koninkrijk.