Geen derde ster voor chef-kok Ralf Berendsen van het gelijknamige restaurant van tophotel La Butte Aux Bois in Lanaken en geen eerste ster voor Pajtim Bajrami van Otoro in Hasselt. Dat is het verdict van Michelin in de nieuwe restaurantgids. Van de 17 nieuwe sterren die Michelin uitreikt in België en Luxemburg gaat geen enkele naar Limburg. En ook al gaan er dan geen sterren verloren, toch is dat een grote teleurstelling.