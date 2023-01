Ontslagronde in Limburg bij één op vijf KMO's

De uitbreiding van de studentenarbeid kan een oplossing zijn voor de horeca waar de arbeidsmarktkrapte gigantisch is. Sinds gisteren 1 januari mogen studenten 600 uur per jaar werken of 125 uur meer dan voordien. Uit een bevraging van uitzendkantoor Mise en Place blijkt dat het hoog tijd was voor een wettelijke uitbreiding. Eind september vorig jaar zaten veel jobstudenten al aan hun limiet van het aantal uren. Cafés en restaurants zagen sinds de sluitingen door corona veel personeelsleden naar andere sectoren vertrekken. Jobstudenten zijn flexibel en hebben minder moeite om in weekends te werken.