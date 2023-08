door Tine Oyen

In het voorjaar van 2025 komt er een nieuwe fiets-en voetgangersbrug over de Grote Ring aan het kruispunt met de Elfde-Liniestraat in Hasselt. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft het ontwerp klaar. De oversteek is zeven meter breed en de brug is in een spiraalvorm. Goed voor een kostenplaatje van 15 miljoen euro.