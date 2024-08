Onvrede bij vertraging werken gemeenteplein Lummen

door Luc Moons

In Lummen zorgt de vertraging van de werken aan het gemeenteplein voor ongenoegen. Het plein ligt er opgebroken bij en de heraanleg duurt nu al een maand later dan voorzien. Vooral vanuit de horecazaken is er onvrede. Maar de kermis in Lummen in dit halfoogstweekend kan wel gewoon plaatsvinden op het gemeenteplein. Het gemeentebestuur begrijpt de bekommernissen. Het weer zat tegen en er waren enkele tegenslagen. Maar bevoegd schepen, Rita Moors, heeft goed nieuws. Op 31 augustus kan het vernieuwde gemeenteplein met de historische kiosk opengaan.