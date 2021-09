Onze collega test vanuit zweefvliegtuig nieuwe, langere lier die overlast vliegveld Kiewit moet beperken

"De wolf verwijderen is een Europees misdrijf, en ik wil niet in de gevangenis belanden." Zo reageerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gisterenavond in ons TVL Avondnieuws op de politieke commotie die ontstaan was over de wolvenaanvallen in Limburg. Demir roept op om de politieke spelletjes te stoppen op kap van het dier. De enige oplossing in dit verhaal is volgens haar de speciale wolvenomheining die particulieren en landbouwers kunnen plaatsen om hun vee te beschermen.