Enkele Limburgse organisaties die personen met een verstandelijke beperking begeleiden en opvangen hebben de handen in elkaar geslaan. Het Roer, De Borggraaf, Tevona en Ter Engelen horen tot dezelfde groep. De fusie is een optimalisatie in de verzorgingssector die financieel onder druk staat. De nieuwe naam is Covida, en in Hasselt: Covida Het Roer. De nieuwe naam werd bekend gemaakt op de druk bezochte vette dinsdagmarkt.