Ook coronabesmetting aan UHasselt

Er zijn 27 nieuwe gevallen van coronabesmettingen in ons land. Dat laat de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid weten. Dat brengt het totaal op 50 Belgen die besmet zijn. 16 patiënten wonen in Vlaanderen, 2 in Brussel en 9 in Wallonië. De meeste van hen waren net terug van vakantie in Italië met milde symptomen (infecties van de bovenste luchtwegen). De patiënten zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld.