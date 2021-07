Vanaf 12 juli kan je bij meer dan duizend apothekers in België een sneltest laten afnemen, bijvoorbeeld om op reis te vertrekken of voor de toegang tot een groot festival of evenement . Concreet mogen apothekers vanaf maandag een snelle antigeentest bij mensen afnemen. Deze test wordt niet terugbetaald en zal tussen de 25 à 30 euro kosten. De antigeentesten gebeuren ook via een diepe staalname in de neus. De apothekers hebben hiervoor een specifieke opleiding achter de rug en beschikken over een geschikte ruimte. Een kwartier na de staalname is het resultaat gekend. De uitslag van de test wordt officieel geregistreerd via gezondheidsinstituut Sciensano en verschijnt enkele uren nadien op het COVID-testcertificaat. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) benadrukt dat de testcapaciteit op deze manier sterk wordt opgedreven. “Als elk van de minstens 1.000 deelnemende apothekers 10 testen per dag afneemt, dan vergroten we de totale testcapaciteit met maar liefst 10.000 per dag. Zo verlichten we ook de werklast van de testcentra, huisartsen en laboratoria”, aldus APB-voorzitter Koen Straetmans. De apothekersbond vraagt patiënten die op reis vertrekken wel om goed te controleren of het land van hun reisbestemming een snelle antigeentest aanvaardt en onder welke voorwaarden. Dat kan onder meer via reopen.europa.eu en diplomatie.belgium.be. “Dat blijft de verantwoordelijkheid van de burger.”