Het gemeentebestuur van Oudsbergen zegt per direct haar steun aan de plannen voor zandontginning in de gemeente op. Ze doet dit nadat een potentiële ontginner in beroep ging tegen het plan dat een uitbreiding van SCANIA mogelijk moet maken. Burgemeester Lode Ceyssens kan niet lachen met het beroep en zegt dat de uitbreiding van SCANIA belangrijker is dan de zandwinning voor de werkgelegenheid in Oudsbergen. Volgens hem schendt de ontginner ook eerder gemaakte afspraken, waardoor het gemeentebestuur een negatief advies zal geven in het zandwinningsdossier dat al sinds 2014 loopt.