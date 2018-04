Ook mysterieuze mazoutsporen in Banneuxwijk in Hasselt

Overpelt is de eerste gemeente in Vlaanderen, die de Bringme Box in gebruik neemt om de hinder bij wegeniswerken te verzachten. Dat beweert althans de producent van het slimme postkantoor om pakjes en zendingen af te halen. De box staat in cultureel centrum Palethe en is een service voor de bewoners van de Breugelweg. Die zitten een jaar lang in de miserie omdat hun straat afgesloten is door rioleringswerken.