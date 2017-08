Op bezoek bij de Frecce Tricolori in Italië

Steeds meer jonge kinderen willen leren vissen. Het stereotype beeld dat vissen saai is, vinden ze totaal niet kloppen. De stijgende interesse merken ze ook bij het vakantiekamp Start To Fish in Hasselt, want dat zat volledig volgeboekt. Aan de vijverclub in Kuringen leerden 30 kinderen de afgelopen dagen vissen. Een samenwerking met de vzw Open Huis Kuringen.